Винищувачі ВПС Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. 9 китайських літаків увійшли у повітряний простір Тайваню. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міноборони Тайваню, передає УНН.
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Зазначається, що військово-повітряні сили Тайваню посилили бойову готовність, коли дев’ять китайських літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.
Тайвань, який Китай вважає своєю територією, скаржився на регулярні подібні місії китайських ВПС протягом останніх двох років, хоча літаки не наближалися упритул до самого Тайваню.
Як заявили у міністерстві, в останню місію брали участь вісім китайських винищувачів J-16 і один розвідувальний літак Y-8, які пролетіли над районом на північний схід від контрольованих Тайванем островів Пратас у верхній частині Південно-Китайського моря.
У звязку з цим, повідомили у міністерстві, Тайвань розгорнув ракети протиповітряної оборони для “моніторингу ситуації”.