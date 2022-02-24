Винищувачі ВПС Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 23815 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 43913 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 63261 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 91862 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 101538 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 98226 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122241 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165302 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177544 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214955 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 62254 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 80920 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 146258 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 199546 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 32049 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 199546 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 146258 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 275454 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 396367 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 650015 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 18831 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92778 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130838 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156080 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176779 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Винищувачі ВПС Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню

Винищувачі ВПС Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню

Київ • УНН

 • 1250398 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. 9 китайських літаків увійшли у повітряний простір Тайваню. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міноборони Тайваню, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що військово-повітряні сили Тайваню посилили бойову готовність, коли дев’ять китайських літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, скаржився на регулярні подібні місії китайських ВПС протягом останніх двох років, хоча літаки не наближалися упритул до самого Тайваню.

Як заявили у міністерстві, в останню місію брали участь вісім китайських винищувачів J-16 і один розвідувальний літак Y-8, які пролетіли над районом на північний схід від контрольованих Тайванем островів Пратас у верхній частині Південно-Китайського моря.

У звязку з цим, повідомили у міністерстві, Тайвань розгорнув ракети протиповітряної оборони для “моніторингу ситуації”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68