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"Він просто помирає": хвороба жовтої смуги спустошує коралові рифи Таїланду

"Він просто помирає": хвороба жовтої смуги спустошує коралові рифи Таїланду

Київ • УНН

 • 556305 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Біля берегів східного Таїланду хвороба, що швидко поширюється, вбиває корали на великих ділянках морського дна, і вчені побоюються, що ситуація може погіршитися через зміну клімату. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Деталі

Хвороба жовтої смуги, названа так через те, що корали забарвлюються в колір перед тим, як будуть знищені, вперше була виявлена кілька десятиліть тому і завдала значної шкоди рифам у Карибському морі.

Але вперше вона була виявлений біля східного узбережжя Таїланду лише торік, неподалік популярного туристичного міста Паттайя, і вже поширилась приблизно на 240 гектарів моря.

Вчені вважають, що надмірний вилов риби, забруднення та підвищення температури води через зміну клімату можуть зробити рифи більш уразливими для хвороби жовтої смуги.

Вплив хвороби неможливо зупинити, на відміну наслідків знебарвлення коралів.

"Коли корал заражається цією хворобою, він просто вмирає", - сказала морський учений Лаліта Путчім з Департаменту морських та прибережних ресурсів Таїланду.

Вона додала, що зникнення коралів може мати руйнівні наслідки для екосистеми - риф "схожий на ліс", у якому підтримується величезна кількість життів, і його смерть може зрештою вплинути і на людей.

Тайські вчені сподіваються, що їхнє розслідування цього спалаху допоможе знайти спосіб зупинити або вилікувати хворобу жовтої смуги.

Тайська морська влада використовує соціальні мережі для відстеження повідомлень про заражені рифи, а також просить громадськість повідомляти про будь-які спостереження уражених коралів.

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