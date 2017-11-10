Викрито угруповання, яке заволоділо грошами під приводом впровадження криптовалюти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні викрито угруповання, яке заволоділо грошима інвесторів під виглядом розвитку ринку криптовалюти. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, повідомляє УНН.
"Встановлено, що громадяни України, діючи за попередньою змовою, групою осіб організували на території України злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, під виглядом впровадження крипто валюти", - зазначили у ГПУ.
Наразі організатору злочинної схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялось раніше, вказаними особами був штучно створений комерційний проект щодо впровадження в Україні криптовалюти у вигляді "SwisCoin".
З метою залучення фізичних осіб як інвесторів указаного проекту зловмисниками у мережі Інтернет та в ході зустрічей було розповсюджено неправдиву інформацію про отримання надприбутків у разі передачі інвесторами готівкових коштів при купівлі "SwisCoin".
Насправді ж, отримані в інвесторів готівкові кошти не використовувались для їх цільового призначення щодо впровадження криптовалюти, а лише розподілялись між членами злочинного угрупування та привласнювались ними.
На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідний слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення кожної винної особи до кримінальної відповідальності.
Як повідомляв УНН, в НБУ назвали законопроекти про криптовалюту передчасними і недосконалими.