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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 84325 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 89234 просмотра

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Разоблачена группировка, которая завладела деньгами под предлогом внедрения криптовалюты

Разоблачена группировка, которая завладела деньгами под предлогом внедрения криптовалюты

Киев  •  УНН

 • 9584 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине разоблачена группировка, которая завладела деньгами инвесторов под видом развития рынка криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, сообщает УНН.

"Установлено, что граждане Украины, действуя по предварительному сговору, группой лиц организовали на территории Украины преступную схему, направленную на завладение денежными средствами физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, под видом внедрения криптовалюты", - отметили в ГПУ.

Сейчас организатору преступной схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура обращаться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, указанными лицами был искусственно создан коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты в виде "SwisCoin".

С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта злоумышленниками в сети Интернет и в ходе встреч было распространено ложную информацию о получении сверхприбылей в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке "SwisCoin".

На самом деле, полученные у инвесторов наличные средства не использовались для их целевого назначения по внедрению криптовалюты, а только распределялись между членами преступной группировки и присваивались ними.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения каждого виновного лица к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, в НБУ назвали законопроекты о криптовалюта преждевременными и несовершенными.

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