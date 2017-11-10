Разоблачена группировка, которая завладела деньгами под предлогом внедрения криптовалюты

"Установлено, что граждане Украины, действуя по предварительному сговору, группой лиц организовали на территории Украины преступную схему, направленную на завладение денежными средствами физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, под видом внедрения криптовалюты", - отметили в ГПУ.

Сейчас организатору преступной схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура обращаться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, указанными лицами был искусственно создан коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты в виде "SwisCoin".

С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта злоумышленниками в сети Интернет и в ходе встреч было распространено ложную информацию о получении сверхприбылей в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке "SwisCoin".

На самом деле, полученные у инвесторов наличные средства не использовались для их целевого назначения по внедрению криптовалюты, а только распределялись между членами преступной группировки и присваивались ними.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения каждого виновного лица к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, в НБУ назвали законопроекты о криптовалюта преждевременными и несовершенными.