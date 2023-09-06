Викрито корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. СБУ викрила корупційні схеми в податковій службі та на Одеській, Львівській та Житомирській митницях. Керівниці одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби повідомлено про підозру у вимаганні хабаря у 5 тис. доларів в місцевого підприємця. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Світлану Віязловську - керівницю управління адміністрування підприємств агропромислового комплексу Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (держслужбовець категорії Б).
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«Служба безпеки викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, а також ліквідувала нові корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях. За результатами оперативних заходів затримано 4-х посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у 5 тис. доларів США в місцевого підприємця. Натомість ˗ обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть попри ризики у звітній документації.
За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
«Також СБУ затримала митників, які за хабарі «допомагали» бізнесменам ввозити свої товари «за прискореною процедурою», а також «обходити» обов’язкові імпортні платежі», - зазначається в повідомленні.
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СБУ повідомляє, що в Одесі:
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- затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який «занижував» для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку.
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Щомісяця посадовець проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких «оцінював» у 500 американських доларів.
У Львові:
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- затримано головного державного інспектора митного поста «Краківець», який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень.
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У разі відмови – погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.
У Житомирі:
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- за матеріалами СБУ перед судом постануть очільниця місцевої митниці та її підлеглий – начальник відділу контролю митної вартості. Посадовці створили власне організоване злочинне угруповання і регулярно одержували хабарі від підприємців за «безперешкодне» ввезення іноземних товарів в Україну.
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Також джерела в правоохоронних органах повідомили, що на Одеській митниці затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який «занижував» для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку Олександра Солодкова.