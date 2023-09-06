Викрито корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях - СБУ

ukru
29 березня, 17:57 • 272287 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 361779 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300966 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336056 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301053 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219985 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204681 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164393 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535528 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 60476 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 72262 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79387 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83274 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56232 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392692 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535528 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569046 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566083 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465948 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205138 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 361778 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175177 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166079 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136991 перегляди
Актуальне
Викрито корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях - СБУ

Викрито корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях - СБУ

Київ • УНН

 • 477881 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. СБУ викрила корупційні схеми в податковій службі та на Одеській, Львівській та Житомирській митницях. Керівниці одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби повідомлено про підозру у вимаганні хабаря у 5 тис. доларів в місцевого підприємця. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Світлану Віязловську - керівницю управління адміністрування підприємств агропромислового комплексу Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (держслужбовець категорії Б).

Цитата

«Служба безпеки викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, а також ліквідувала нові корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях. За результатами оперативних заходів затримано 4-х посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у 5 тис. доларів США в місцевого підприємця. Натомість ˗ обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть попри ризики у звітній документації.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

«Також СБУ затримала митників, які за хабарі «допомагали» бізнесменам ввозити свої товари «за прискореною процедурою», а також «обходити» обов’язкові імпортні платежі», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Митниця, оборонна й судова системи: в НАБУ розповіли, де зросла корупція в Україні

СБУ повідомляє, що в Одесі:

  • затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який «занижував» для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку.

Щомісяця посадовець проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких «оцінював» у 500 американських доларів.

У Львові:

  • затримано головного державного інспектора митного поста «Краківець», який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень.

У разі відмови – погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

У Житомирі:

  • за матеріалами СБУ перед судом постануть очільниця місцевої митниці та її підлеглий – начальник відділу контролю митної вартості. Посадовці створили власне організоване злочинне угруповання і регулярно одержували хабарі від підприємців за «безперешкодне» ввезення іноземних товарів в Україну.

Також джерела в правоохоронних органах повідомили, що на Одеській митниці затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який «занижував» для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку Олександра Солодкова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04