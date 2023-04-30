Вихідні та свята у травні: скільки днів відпочиватимуть українці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У травні на українців чекатимуть 8 вихідних та 23 робочих дні, пише УНН.
Раніше у травні були додаткові вихідні, однак на час дії воєнного стану скасовуються усі додаткові вихідні пов’язані зі святами.
Тому, у травні українці не матимуть додаткових вихідних на День праці та День перемоги над фашизмом у Другій світовій війні.
Головні свята та пам’ятні дні травня:
-
- 1 травня — День праці;
-
- 8 травня — День пам'яті та примирення та Міжнародний день Червоного Хреста;
-
- 9 травня — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Міжнародний день Європи;
-
- 14 травня — День матері;
-
- 15 травня — Міжнародний день сімей;
-
- 20 травня — Всеукраїнський день Європи;
-
- 21 травня — День пам'яті жертв політичних репресій;
-
- 23 травня — Свято Героїв;
-
- 28 травня — День Києва та День прикордонника.
-
У православному церковному календарі травень позначений такими святами: день пам'яті Георгія Побідоносця (6 травня), благовірних князів Бориса і Гліба (15 травня), день пам'яті Іоанна Богослова (21 травня), перенесення мощей Миколи Чудотворного (22 травня) та найголовнішим з усіх церковних свят цього місяця - Вознесіння Господнє (25 травня).
За григоріанським ж календарем свято Вознесіння Господнєго припадає на 18 травня, а вже 28 травня католики відзначатимуть Зіслання Святого Духа.