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Вихідні та свята у травні: скільки днів відпочиватимуть українці

Київ • УНН

 • 1162034 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У травні на українців чекатимуть 8 вихідних та 23 робочих дні, пише УНН.

Раніше у травні були додаткові вихідні, однак на час дії воєнного стану скасовуються усі додаткові вихідні пов’язані зі святами.

Тому, у травні українці не матимуть додаткових вихідних на День праці та День перемоги над фашизмом у Другій світовій війні.

Головні свята та пам’ятні дні травня:

  • 1 травня — День праці;
  • 8 травня — День пам'яті та примирення та Міжнародний день Червоного Хреста;
  • 9 травня — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Міжнародний день Європи;
  • 14 травня — День матері;
  • 15 травня — Міжнародний день сімей;
  • 20 травня — Всеукраїнський день Європи;
  • 21 травня — День пам'яті жертв політичних репресій;
  • 23 травня — Свято Героїв;
  • 28 травня — День Києва та День прикордонника.

У православному церковному календарі травень позначений такими святами: день пам'яті Георгія Побідоносця (6 травня), благовірних князів Бориса і Гліба (15 травня), день пам'яті Іоанна Богослова (21 травня), перенесення мощей Миколи Чудотворного (22 травня) та найголовнішим з усіх церковних свят цього місяця - Вознесіння Господнє (25 травня).

За григоріанським ж календарем свято Вознесіння Господнєго припадає на 18 травня, а вже 28 травня католики відзначатимуть Зіслання Святого Духа.

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