Викачування газу з українських газосховищ прискорилося
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За тиждень запаси газу в підземних сховищах скоротилися на 570 млн куб. м., що становить 4,3% від загального обсягу запасів. Показники свідчать, що викачування газу прискорилося, повідомляє УНН з посиланням на інформацію “Оператора ГТС України”.
Деталі
Станом на 15 січня запаси природного газу становили 12,61 млрд кубометрів за максимальної ємності сховищ у 31 млрд куб. м. Відбір газу прискорився і становив 70 — 80 млн куб.м. на добу. Слід додати, що за попередній звітній період, тобто станом на 8 січня, тижневе викачування газу становило 360 млн куб. м. Прискорення темпів викачування газу пов’язане з погіршенням погоди.
Додаткової закачки газу до газосховищ не відбувається.
Нагадаємо
Закачування газу до сховищ було припинено 4 жовтня 2021 року. Опалювальний сезон 2021-22 рр. Україна розпочала з запасами на рівні 19 млрд кубометрів газу, чого, за переконанням представників НАК “Нафтогаз України”, має вистачити.
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