Відвідувач нічного клубу в Одесі вистрелив охоронцю в голову
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора близько 23:00 в центрі Одеси чоловік вистрелив в голову з травматичного пістолета охоронцю розважального закладу. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Сам зловмисник після постілу втік, однак правоохоронці затримали його.
Як з’ясувалося, причиною стрілянини стало те, що охоронець відмовився пропустити чоловіка до розважального закладу.
Постраждалого одразу відвезли каретою “швидкої” до лікарні, його життю нічого не загрожує. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію правопорушення, слідство триває.
Нагадаємо, під час слідчо-оперативних заходів з’ясувалося, що кілька гостей клубу в результаті конфлікту влаштували перестрілку, а потім зникли на автомобілі Мercedes.