Посетитель ночного клуба в Одессе выстрелил охраннику в голову
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера около 23:00 в центре Одессы мужчина выстрелил в голову из травматического пистолета охраннику развлекательного заведения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Сам злоумышленник после выстрела сбежал, однако правоохранители задержали его.
Как выяснилось, причиной стрельбы стало то, что охранник отказался пропустить мужчину в развлекательное заведение.
Пострадавшего сразу отвезли каретой "скорой" в больницу, его жизни ничего не угрожает. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство, следствие продолжается.
Напомним, во время следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что несколько гостей клуба в результате конфликта устроили перестрелку, а затем скрылись на автомобиле Мercedes.