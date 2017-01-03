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Посетитель ночного клуба в Одессе выстрелил охраннику в голову

Посетитель ночного клуба в Одессе выстрелил охраннику в голову

Киев • УНН

 • 7998 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера около 23:00 в центре Одессы мужчина выстрелил в голову из травматического пистолета охраннику развлекательного заведения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Сам злоумышленник после выстрела сбежал, однако правоохранители задержали его.

Как выяснилось, причиной стрельбы стало то, что охранник отказался пропустить мужчину в развлекательное заведение.

Пострадавшего сразу отвезли каретой "скорой" в больницу, его жизни ничего не угрожает. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство, следствие продолжается.

Напомним, во время следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что несколько гостей клуба в результате конфликта устроили перестрелку, а затем скрылись на автомобиле Мercedes.

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