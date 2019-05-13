Відставні військові заблокували будівлю Центробанку Лівану

Близько 100 учасників протесту, за свідченнями очевидців, заблокували три входи в будівлю Центробанку. Представник колишніх військовослужбовців заявив, що вони не будуть пропускати співробітників банку на роботу до тих пір, поки їхні вимоги не скорочувати військовий бюджет не буде виконано. Страйк проходить на тлі обговорення ліванським урядом заходів зі скорочення дефіциту бюджету.

Профспілки почали проводити попереджувальні страйки з 1 травня після повідомлень про наміри влади скоротити заробітну плату і пенсії працівникам держсектору. 6 травня до них приєдналися службовці Центрального банку Лівану, що паралізувало економічне життя країни. Однак 7 травня глава Загальної конфедерації трудящих (ВКТ) Лівану Бішара аль-Асмар повідомив про припинення загального страйку, що тривав в країні тиждень, після обіцянки президента Мішеля Ауна про те, що заходи влади не торкнуться середнього класу і бідних прошарків населення з невисокими доходами.

Як повідомляв УНН, Ліван звинуватив Ізраїль у порушенні повітряних і морських кордонів.