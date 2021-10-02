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Відставка Разумкова: у "Слузі народу" кажуть, що зібрали 124 підписи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова збираються в спокійній обстановці без будь-якого тиску чи напруги. Станом на зараз голосів 124. Про це повідомила у своєму Telegram народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина, передає УНН.

Цитата

“Підписи за відставку Разумкова збираються в спокійній обстановці без будь-якого тиску чи напруги. Всім абсолютно зрозуміло, що відбувається. Переважна більшість керівництва фракції і комітетів вже підписали. У тому числі і я”, — повідомила Гришина.

Деталі

Вона відзначила, що станом на зараз голосів 124. Після засідання, де буде обговорюватися це питання, кількість голосів значно збільшиться.

Нагадаємо

Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.

УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.

Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіційно: Разумков запросив "слуг народу" на зустріч 4 жовтня

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