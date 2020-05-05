Відсьогодні у Києві дозволили продавати фастфуд і "каву на виніс"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Від сьогоднішнього дня у Києві дозволили продавати чай та каву на виніс, а також фастфуд. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"У Києві затвердили вимоги до реалізації "швидкої" їжі у МАФах та чайних і кавових напоїв на виніс в умовах протиепідемічних обмежень. Опубліковано відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.
У розпорядженні КМДА від 4 травня вказано, що відсьогодні, 5 травня, у Києві може відновитись продаж фастфуду у МАФах, а також продаж кави на виніс з дотриманням протиепідемічних вимог.
"У розпорядженні мова йде про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу. Тобто такі, де приготування здійснюється всередині - без доступу споживачів. Продаж має здійснюватися "на виніс", споживання їжі та напоїв на місці продажу не допускається", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що продаж їжі та напоїв має відбуватись через спеціальне віконце для видачі.
"На входах до МАФів мають бути диспенсери з антисептиками, забезпечено наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів. Також у МАФах мають дотримуватися протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів, як то: масковий режим, щоденна термометрія персоналу, організація безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізація, забезпечення дотримання дистанції як мінімум 1,5 метра тощо", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про пом’якшення карантину, але продовжив його до 22 травня.