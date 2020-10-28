Відроджений "Сокіл" здобув другу поспіль перемогу на старті УХЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Херсоні відбувся матч другого туру, в якому "Дніпро" на своєму майданчику приймав київський "Сокіл", передає УНН.

Для обох команд ця зустріч стала першою очною грою в історії і переможцем з неї вийшли столичні хокеїсти.

У першому періоді команди розписали бойову нічию 2:2. За дніпрян відзначилися Дорофєєв і Крисанов, а за “Сокіл” Німенко та Панченко. Після перерви “Сокіл” був кращим ,відправивши шайби від Платонова і Панченка у сітку господарів проти голу Тимченка (3:4).

У заключній 20-хвилинці “Сокіл” відзначився ще тричі. Це зробили Павленко, Панченко і Міхнов. У відповідь бронзовий призер попереднього сезону відповів шайбою Крисанова — 4:7.

Зазначимо, в іншій грі “Донбас” розгромив “Крижаних Вовків” — 9:2.

Додамо, що “Сокіл” має дві перемоги в двох іграх на старті сезону.

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