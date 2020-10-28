Возрожденный "Сокол" одержал вторую подряд победу на старте УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Херсоне состоялся матч второго тура, в котором "Днепр" на своей площадке принимал киевский "Сокол", передает УНН.
Для обеих команд эта встреча стала первой очной игрой в истории и победителем из нее вышли столичные хоккеисты.
В первом периоде команды расписали боевую ничью 2:2. За днепрян отличились Дорофеев и Крысанов, а за “Сокол” Нименко и Панченко. После перерыва “Сокол” был лучше, отправив шайбы от Платонова и Панченко в сетку хозяев против гола Тимченко (3:4).
В заключительной 20-минутке “Сокол” отличился еще трижды. Это сделали Павленко, Панченко и Михнов. В ответ бронзовый призер прошлого сезона ответил шайбой Крысанова — 4:7.
Отметим, в другой игре “Донбасс” разгромил “Ледяных Волков” — 9:2.
Добавим, что “Сокол” две победы в двух играх на старте сезона.