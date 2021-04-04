Відроджений “Будівельник” став володарем Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. “Черкаські Мавпи” та “Будівельник” в столиці зіграли фінал Кубка України 2021 року, розігравши перший трофей баскетбольного сезону, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
У першому періоді “Мавпи” чинили належний опір, програвши відрізок з результатом 20:23. Після чого столичний клуб розгромив опонентів в наступних двох 10-хвилинках — 30:48. Підсумковий результат 93:70.
У переможців 33 очки набрав Буртт, 21 і 10 підбирань — Девенпорт.
Після завершення фінального поєдинку було визначено володарів індивідуальних нагород:
Найкращий захисник — Інгус Яковічс (“Будівельник”)
Найкращий форвард — Ківон Девенпорт (“Будівельник”)
Найкращий центровий — Дмитро Скапінцев (“Черкаські Мавпи”)
MVP Кубка України — Стівен Буртт (“Будівельник”).
Доповнення
“Будівельник” на минулих етапах турніру впорався із “Прометеєм” та “Миколаєвом”.