Возрожденный "Будивельник" стал обладателем Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. “Черкасские Обезьяны” и “Будивельник” в столице сыграли финал Кубка Украины 2021, разыграв первый трофей баскетбольного сезона, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
В первом периоде “Обезьяны” оказывали должное сопротивление, проиграв отрезок с результатом 20:23. После чего столичный клуб разгромил оппонентов в следующих двух 10-минутках — 30:48. Итоговый результат 93:70.
У победителей 33 очка набрал Буртт, 21 и 10 подборов — Дэвенпорт.
После завершения финального поединка были определены обладатели индивидуальных наград:
Лучший защитник — Ингус Яковичс (“Будивельник”)
Лучший форвард — Кивон Дэвенпорт (“Будивельник”)
Лучший центровой — Дмитрий Скапинцев ( “Черкасские Обезьяны”)
MVP Кубка Украины — Стивен Буртт (“Будивельник”).
Дополнение
“Будивельник” на прошлых этапах турнира справился с “Прометеем” и “Николаевом”.