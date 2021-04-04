Возрожденный "Будивельник" стал обладателем Кубка Украины по баскетболу

Детали

В первом периоде “Обезьяны” оказывали должное сопротивление, проиграв отрезок с результатом 20:23. После чего столичный клуб разгромил оппонентов в следующих двух 10-минутках — 30:48. Итоговый результат 93:70.

У победителей 33 очка набрал Буртт, 21 и 10 подборов — Дэвенпорт.

После завершения финального поединка были определены обладатели индивидуальных наград:

Лучший защитник — Ингус Яковичс (“Будивельник”)

Лучший форвард — Кивон Дэвенпорт (“Будивельник”)

Лучший центровой — Дмитрий Скапинцев ( “Черкасские Обезьяны”)

MVP Кубка Украины — Стивен Буртт (“Будивельник”).

Дополнение

“Будивельник” на прошлых этапах турнира справился с “Прометеем” и “Николаевом”.