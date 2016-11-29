Відреставрований “Театр на Подолі” на два метри нижчий, ніж планувалось - художній керівник

“Старий проект був вищий майже на 2 м більшим. І коли зараз кажуть що він закриває частину гору, так він став нижчим, ніж планувався”, — сказав В.Малахов.

Він додав, що висота театру розрахована на те, щоб у ньому змогли працювати європейські театральні трупи. В.Малахов зазначив, що раніше планувалася реставрація театру за проектом 2006 року, однак у 2015 році знайшовся меценат, і реставрація почалася за новим проектом. За його словами, чорного кольору на фасади будівлі “було стільки ж як зараз, але він був закритий якоюсь ліпниною”.

“Нами з меценатом була дана вказівку архітектора, що театр мав поєднуватися і виділятися з архітектурою вулиці”, — сказав В.Малахов, додавши, що більшість побажань архітектор Олег Дроздов виконав.

Художній керівник театру зазначив, що в новій будівлі буде більше глядацьких місць і більша сцена.