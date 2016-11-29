Відреставрований “Театр на Подолі” на два метри нижчий, ніж планувалось - художній керівник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За початковим проектом реставрації, Театр на Подолі мав бути вищим на два метри. Про це повідомив художній керівник театру Віталій Малахов, передає кореспондент УНН.
“Старий проект був вищий майже на 2 м більшим. І коли зараз кажуть що він закриває частину гору, так він став нижчим, ніж планувався”, — сказав В.Малахов.
Він додав, що висота театру розрахована на те, щоб у ньому змогли працювати європейські театральні трупи. В.Малахов зазначив, що раніше планувалася реставрація театру за проектом 2006 року, однак у 2015 році знайшовся меценат, і реставрація почалася за новим проектом. За його словами, чорного кольору на фасади будівлі “було стільки ж як зараз, але він був закритий якоюсь ліпниною”.
“Нами з меценатом була дана вказівку архітектора, що театр мав поєднуватися і виділятися з архітектурою вулиці”, — сказав В.Малахов, додавши, що більшість побажань архітектор Олег Дроздов виконав.
Художній керівник театру зазначив, що в новій будівлі буде більше глядацьких місць і більша сцена.