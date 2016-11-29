Отреставрированный "Театр на Подоле" на два метра ниже, чем планировалось - художественный руководитель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По первоначальному проекту реставрации, Театр на Подоле должен был быть выше на два метра. Об этом сообщил художественный руководитель театра Виталий Малахов, передает корреспондент УНН.
"Старый проект был выше почти на 2 м больше. И когда сейчас говорят, что он закрывает часть горы, так он стал ниже, чем планировалось ", - сказал В.Малахов.
Он добавил, что высота театра рассчитана на то, чтобы в нем смогли работать европейские театральные труппы. В.Малахов отметил, что ранее планировалось реставрация театра по проекту 2006 года, однако в 2015 году нашелся меценат, и реставрация началась по новому проекту. По его словам, черного цвета на фасады здания "было столько же как сейчас, но он был закрыт какой-то лепниной".
"Нами с меценатом было дано указание архитектору, что театр должен сочетаться и выделяться с архитектурой улицы", - сказал В.Малахов, добавив, что большинство пожеланий архитектор Олег Дроздов выполнил.
Художественный руководитель театра отметил, что в новом здании будет больше зрительских мест и большая сцена.