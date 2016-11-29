Отреставрированный "Театр на Подоле" на два метра ниже, чем планировалось - художественный руководитель

"Старый проект был выше почти на 2 м больше. И когда сейчас говорят, что он закрывает часть горы, так он стал ниже, чем планировалось ", - сказал В.Малахов.

Он добавил, что высота театра рассчитана на то, чтобы в нем смогли работать европейские театральные труппы. В.Малахов отметил, что ранее планировалось реставрация театра по проекту 2006 года, однако в 2015 году нашелся меценат, и реставрация началась по новому проекту. По его словам, черного цвета на фасады здания "было столько же как сейчас, но он был закрыт какой-то лепниной".

"Нами с меценатом было дано указание архитектору, что театр должен сочетаться и выделяться с архитектурой улицы", - сказал В.Малахов, добавив, что большинство пожеланий архитектор Олег Дроздов выполнил.

Художественный руководитель театра отметил, что в новом здании будет больше зрительских мест и большая сцена.