Заходи у відповідь: Росія може припинити постачати двигуни в США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Росія припинить поставки ракетних двигунів США, якщо керівництво країни прийме таке рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна, яке опубліковано в РІА Новини.
"Але чи можемо ми, припустимо, взяти і припинити? Можемо. Питання тільки в тому, що, потрібно зважувати плюси і мінуси і розуміти, де чиста політика, яка може привезти до стрільби собі в ногу, а де економічний прагматизм", - сказав Рогозін, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.
Як повідомляв УНН, 6 квітня мінфін США в п'ятницю доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому списку санкцій кілька десятків людей і 15 компаній.