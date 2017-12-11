Видобуток вугілля в Україні скоротився на 13%

Так, протягом січня – жовтня 2017 року українські вугледобувні підприємства добули 28,8 млн тонн вугілля, що на 4,32 млн тонн менше, ніж за відповідний період минулого року.

Скоротився видобуток як коксівного так і енергетичного вугілля – на 1,18 млн тонн (17,5%) та 3,14 млн тонн (11,9%) відповідно.

Нагадаємо, річні обсяги використання антрациту Україною можуть бути вполовину меншими.