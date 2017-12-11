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Видобуток вугілля в Україні скоротився на 13%

Видобуток вугілля в Україні скоротився на 13%

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. За 10 місяців поточного року видобуток вугілля в Україні скоротився на 4,32 млн тонн або на 13%. Про це свідчить статистика, оприлюднена Міненерговугілля, повідомляє УНН.

Так, протягом січня – жовтня 2017 року українські вугледобувні підприємства добули 28,8 млн тонн вугілля, що на 4,32 млн тонн менше, ніж за відповідний період минулого року.

Скоротився видобуток як коксівного так і енергетичного вугілля – на 1,18 млн тонн (17,5%) та 3,14 млн тонн (11,9%) відповідно.

Нагадаємо, річні обсяги використання антрациту Україною можуть бути вполовину меншими.

Українські Національні Новини

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