Видобуток вугілля в Україні скоротився на 13%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За 10 місяців поточного року видобуток вугілля в Україні скоротився на 4,32 млн тонн або на 13%. Про це свідчить статистика, оприлюднена Міненерговугілля, повідомляє УНН.
Так, протягом січня – жовтня 2017 року українські вугледобувні підприємства добули 28,8 млн тонн вугілля, що на 4,32 млн тонн менше, ніж за відповідний період минулого року.
Скоротився видобуток як коксівного так і енергетичного вугілля – на 1,18 млн тонн (17,5%) та 3,14 млн тонн (11,9%) відповідно.
Нагадаємо, річні обсяги використання антрациту Україною можуть бути вполовину меншими.