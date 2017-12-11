Добыча угля в Украине сократилась на 13%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За 10 месяцев текущего года добыча угля в Украине сократилась на 4,32 млн тонн или на 13%. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минэнергоугля, сообщает УНН.
Так, в январе - октябре 2017 украинские угледобывающие предприятия добыли 28,8 млн тонн угля, что на 4,32 млн тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Сократилась добыча как коксующегося так и энергетического угля - на 1,18 млн тонн (17,5%) и 3,14 млн тонн (11,9%) соответственно.
Напомним, годовые объемы использования антрацита Украины могут быть вполовину меньше.