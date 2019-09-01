Відносини між Україною та США ніколи не були міцнішими - Пенс
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Під керівництвом американського президента Дональда Трампа відносини між Україною та США ніколи не були міцнішими. Про це віце-президент США Майк Пенс написав у своїму мікроблозі у Twitter після зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає УНН.
Пенс відзначив, що сьогодні відбулася важлива зустріч з Президентом України Зеленським для обговорення безпеки, енергетики, економічного зростання та прогресу щодо його програми реформ.
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"Під керівництвом президента Дональда Трампа відносини між Україною та США ніколи не були міцнішими!" - резюмував він.
Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні.