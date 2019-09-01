Повернення миру та зустріч із Трампом: стали відомі подробиці зустрічі Зеленського і Пенса
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Віце-президентом США Майком Пенсом. Зустріч відбулася у Варшаві в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Як повідомили в Офісі Президента України, йшлося про покрокову стратегію повернення миру в Україну та майбутній візит Зеленського до США, передає УНН.
"Українська та американська сторони обговорили ситуацію на Донбасі та покрокову стратегію повернення миру в Україну. Майк Пенс запевнив, що США не змінять позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. У фокусі уваги сторін було надання військово-технічної допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.
Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, наголосивши на важливості підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Україною, Польщею та США. Віце-президент Майк Пенс особливо відзначив підтримку Сполученими Штатами незалежності України в енергетичному питанні, повідомили в Офісі.
Крім того, йшлося про майбутній візит Володимира Зеленського до США та зустріч з Президентом Дональдом Трампом, зазначено у повідомленні.
Раніше Віце-президент США Майк Пенс заявив у неділю, що Вашингтон продовжить надавати підтримку Україні.