Відмова від дрібних банкнот: у НБУ пояснили, як розраховуватимуться українці

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень, і відповідними банкнотами необмежений період часу. Про це заявив під час презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

“Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу — доки монети природно і поступово не замістять банкноти в обігу”, — сказав він.

Тобто обмінювати банкноти на монети українцям не потрібно.

При цьому, за його словами, розмінні монети усіх номіналів і надалі залишатимуться в обігу. Копійки залишаються платіжним засобом в Україні.

Також Я.Смолій уточнив, що нові монети будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків.

Як повідомляв УНН, у Нацбанку розповіли, коли увійдуть в обіг нові гривневі монети.

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