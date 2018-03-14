Відмова від дрібних банкнот: у НБУ пояснили, як розраховуватимуться українці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень, і відповідними банкнотами необмежений період часу. Про це заявив під час презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу — доки монети природно і поступово не замістять банкноти в обігу”, — сказав він.
Тобто обмінювати банкноти на монети українцям не потрібно.
При цьому, за його словами, розмінні монети усіх номіналів і надалі залишатимуться в обігу. Копійки залишаються платіжним засобом в Україні.
Також Я.Смолій уточнив, що нові монети будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків.
Як повідомляв УНН, у Нацбанку розповіли, коли увійдуть в обіг нові гривневі монети.