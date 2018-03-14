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Отказ от мелких банкнот: в НБУ объяснили, как будут рассчитываться украинцы

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, и соответствующими банкнотами неограниченный период времени. Об этом заявил во время презентации новых оборотных монет и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении", - сказал он.

То есть обменивать банкноты на монеты украинцам не требуется.

При этом, по его словам, разменные монеты всех номиналов и в дальнейшем будут оставаться в обращении. Копейки остаются платежным средством в Украине.

Также Я.Смолий уточнил, что новые монеты будут небольшими, легкими и удобными для расчетов.

Как сообщал УНН, в Нацбанке рассказали, когда войдут в обращение новые гривневые монеты.

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