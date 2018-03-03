Відкрито рух транспорту на всіх автошляхах загального користування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Рух транспорту на автомобільних дорогах загального користування забезпечено. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рух транспорту на автомобільних дорогах загального користування забезпечено.
До розчистки доріг залучено 2 тис. 611 працівників та 1 тис. 908 од. техніки від Укравтодору.
Для надання допомоги Укравтодору для розчистки доріг від ДСНС залучено:
у Харківській області на ділянці дороги Купянськ-Сватово — БАТ-2; у с. Ватутіно Нововодолазького району — БКТ-2РК;
у Миколаївській області на автодорогах Вітовського району — ІМР-2 та шнекоротор на базі КРАЗа.
Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.
Станом на 15 годину 3 березня, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.
Невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях та м. Києві.
Невеликий дощ у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Херсонській областях.
Раніше УНН, повідомив, що вантажівкам дозволений в’їзд до столиці.