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Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

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В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 309974 перегляди

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Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235351 перегляди

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25 березня, 15:09 • 253578 перегляди

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Відкрито рух транспорту на всіх автошляхах загального користування

Відкрито рух транспорту на всіх автошляхах загального користування

Київ • УНН

 • 9723 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Рух транспорту на автомобільних дорогах загального користування забезпечено. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рух транспорту на автомобільних дорогах загального користування забезпечено.

До розчистки доріг залучено 2 тис. 611 працівників та 1 тис. 908 од. техніки від Укравтодору.

Для надання допомоги Укравтодору для розчистки доріг від ДСНС залучено:
у Харківській області на ділянці дороги Купянськ-Сватово — БАТ-2; у с. Ватутіно Нововодолазького району — БКТ-2РК;
у Миколаївській області на автодорогах Вітовського району — ІМР-2 та шнекоротор на базі КРАЗа.
Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

Станом на 15 годину 3 березня, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.

Невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях та м. Києві.

Невеликий дощ у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Херсонській областях.

Раніше УНН, повідомив, що вантажівкам дозволений в’їзд до столиці.  

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