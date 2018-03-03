Открыто движение транспорта на всех автодорогах общего пользования

Движение транспорта на автомобильных дорогах общего пользования обеспечено.

К расчистке дорог привлечено 2 тыс. 611 работников и 1 тыс. 908 ед. техники Укравтодора.

Для оказания помощи Укравтодору в расчистки дорог от ГСНС привлечено:

в Харьковской области на участке дороги Купянск-Сватово - БАТ-2, в с. Ватутино Нововодолажского района - БКТ-2РК;

в Николаевской области на автодорогах Витовского района - ИМР-2 и шнекоротор на базе КрАЗ.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

По состоянию на 15 часов 3 марта, опасных метеорологических явлений не наблюдается.

Небольшой снег в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областях и Киеве.

Небольшой дождь в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Херсонской областях.

Ранее УНН сообщил, что грузовикам разрешен въезд в столицу.