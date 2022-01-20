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Відігралися з різниці в три шайби: лідер УХЛ зміцнив лідерство в чемпіонаті

Відігралися з різниці в три шайби: лідер УХЛ зміцнив лідерство в чемпіонаті

Київ • УНН

 • 15368 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Київський "Сокіл" зміцнив лідерство в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги. Столичні хокеїсти перемогли у Херсоні місцевий ХК "Дніпро", передає УНН з посиланням на сайт ФХУ.

Деталі

За підсумками стартового періоду дніпряни повели в три шайби завдяки голам Бондаренка, Попова і Севанькаєва. Проте надалі господарі тільки пропускали: відзначилися двічі Рубан і Смирнов, а також Мажуга – 3:5.

Цитата

"Я знав, що "Дніпро" добре почне. Ми трохи проспали початок. Хоча "Дніпро" закинув хороші шайби, після швидких атак. Добре, що ми знайшли в собі сили зламати хід гри на свою користь. У перерві я сказав хлопцям, що просто так гри ніхто віддавати не буде, потрібно діяти зібраніше. "Дніпро» останнім часом добре підсилився. Ця команда небезпечна. Відзначив би в складі херсонців воротаря, хоча непогано діяла вся команда", - відзначив Шафаренко.

Доповнення

У турнірній таблиці "Сокіл" випереджає "Кременчук" на чотири бали.

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