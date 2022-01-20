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15 марта, 19:03 • 107891 просмотра

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Отыгрались с разницы в три шайбы: лидер УХЛ упрочил лидерство в чемпионате

Отыгрались с разницы в три шайбы: лидер УХЛ упрочил лидерство в чемпионате

Киев • УНН

 • 15363 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Киевский "Сокол" упрочил лидерство в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги. Столичные хоккеисты победили в Херсоне местный ХК "Днепр", передает УНН со ссылкой на сайт ФХУ.

Детали

По итогам стартового периода днепряне повели в три шайбы благодаря голам Бондаренко, Попова и Севанькаева. Однако в дальнейшем хозяева только пропускали: отличились дважды Рубан и Смирнов, а также Мажуга - 3:5.

Цитата

"Я знал, что "Днепр" хорошо начнет. Мы немного проспали начало. Хотя "Днепр" забросил хорошие шайбы, после быстрых атак. Хорошо, что мы нашли в себе силы сломать ход игры в свою пользу. В перерыве я сказал ребятам, что просто так игры никто отдавать не будет, нужно действовать собраннее. "Днепр" в последнее время хорошо усилился. Эта команда опасна. Отметил бы в составе херсонцев вратаря, хотя неплохо действовала вся команда", - отметил Шафаренко.

Дополнение

В турнирной таблице "Сокол" опережает "Кременчуг" на четыре балла.

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