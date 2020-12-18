Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України сезону-2020/2021. Про це інформує УАФ, передає УНН.
У процедурі взяли участь головні тренери юнацьких збірних України U-17 та U-19 Сергій Нагорняк та Володимир Єзерський.
Серед учасників 1/4 фіналу є шість переможців четвертого етапу, а також чинний володар Кубка, “Динамо” (Київ), та чемпіон України — “Шахтар” (Донецьк).
Повні результати жеребкування 1/4 фіналу Кубку України-2020/2021 виглядають так:
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- “Динамо” (Київ) — “Колос” (Ковалівка)
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- “Дніпро-1” (Дніпро) — “Олександрія” (Олександрія)
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- “Агробізнес” (Волочиськ) — “Шахтар” (Донецьк)
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- “Верес” (Рівне) — “Зоря” (Луганськ)
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Матчі 1/4 фіналу заплановано на 3 березня 2021 року.
Додамо також, фінал турніру має пройти в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.