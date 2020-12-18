Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу

У процедурі взяли участь головні тренери юнацьких збірних України U-17 та U-19 Сергій Нагорняк та Володимир Єзерський.

Серед учасників 1/4 фіналу є шість переможців четвертого етапу, а також чинний володар Кубка, “Динамо” (Київ), та чемпіон України — “Шахтар” (Донецьк).

Повні результати жеребкування 1/4 фіналу Кубку України-2020/2021 виглядають так:



“Динамо” (Київ) — “Колос” (Ковалівка)



“Дніпро-1” (Дніпро) — “Олександрія” (Олександрія)



“Агробізнес” (Волочиськ) — “Шахтар” (Донецьк)



“Верес” (Рівне) — “Зоря” (Луганськ)



Матчі 1/4 фіналу заплановано на 3 березня 2021 року.

Додамо також, фінал турніру має пройти в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.