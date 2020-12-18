Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2020/2021. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
В процедуре приняли участие главные тренеры юношеских сборных Украины U-17 и U-19 Сергей Нагорняк и Владимир Езерский.
Среди участников 1/4 финала есть шесть победителей четвертого этапа, а также действующий обладатель Кубка, “Динамо” (Киев) и чемпион Украины — “Шахтер” (Донецк).
Полные результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021 выглядит так:
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- “Динамо” (Киев) — “Колос” (Ковалевка)
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- “Днепр-1” (Днепр) — “Александрия” (Александрия)
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- “Агробизнес” (Волочиск) — “Шахтер” (Донецк)
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- “Верес” (Ровно) — “Заря” (Луганск)
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Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.
Добавим также, финал турнира должен пройти в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.