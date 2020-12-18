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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Киев • УНН

 • 13371 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2020/2021. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу

В процедуре приняли участие главные тренеры юношеских сборных Украины U-17 и U-19 Сергей Нагорняк и Владимир Езерский.

Среди участников 1/4 финала есть шесть победителей четвертого этапа, а также действующий обладатель Кубка, “Динамо” (Киев) и чемпион Украины — “Шахтер” (Донецк).

Полные результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021 выглядит так:

  • “Динамо” (Киев) — “Колос” (Ковалевка)
  • “Днепр-1” (Днепр) — “Александрия” (Александрия)
  • “Агробизнес” (Волочиск) — “Шахтер” (Донецк)
  • “Верес” (Ровно) — “Заря” (Луганск)

Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021 года.

Добавим также, финал турнира должен пройти в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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