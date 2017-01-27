Видатки спецфонду на оборонний комплекс у 2016-му були профінансовані менш ніж на 1% - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко наголошує, що оборонний комплекс країни у 2016 році показав свою ефективність, незважаючи на складнощі з фінансуванням. Про це УНН повідомили у прес-службі Глви держави.
“Видатки загального фонду Держбюджету, які складали біля 58% від загального обсягу фінансування були профінансовані на 100%, а видатки спеціального фонду були профінансовані менш ніж на 1%. Та незважаючи на це, протягом 2016-го оборонний комплекс України спрацював на тверду “четвірку”, на тверде “добре”, — сказав Глава держави на засіданні Ради національної безпеки і оборони.
П.Порошенко нагадав, що минулого року на озброєння Збройних Сил було прийнято 17 нових або глибоко модернізованих зразків зброї та військової техніки. Серед них, новий санітарний бронетранспортер БТР 4-С, новий ремонтний БТР 4-РМ, спеціальна апаратна СА-10У, новий кулемет і багато іншого. Президент констатував: “У військах уже добре оцінили перший дослідницький досвід експлуатації новітнього озброєння”.
За його словами, у зоні бойових дій також була проведена дослідна експлуатація БТР-3. Крім того, що цей бронетранспортер дуже добре продемонстрував себе під час бойових дій, він має величезний експортний потенціал. Проходить також дослідницьку експлуатацію і тактично-бойова колісна машина “Дозор-Б”.
Глава держави нагадав, що лише 2,5 роки тому Україна не мала на озброєнні жодного ефективного безпілотного літального апарату. Нині ситуація змінилася, зазначив він.
Окрему увагу Петро Порошенко звернув на те, що державний концерн “Укроборонпром” в ініціативному порядку за рахунок власного ресурсу минулого року створив низку інноваційних зразків нових ракет, зокрема РС-80, безпілотний авіаційний комплекс “Горлиця”, “Фантом”. Також були розроблені бойові модулі для бронетехніки, які дуже добре себе показали в бою, додав Президент.
Глава держави підкреслив, що підприємства оборонного комплексу будуть забезпечені державним замовленням на виробництво продукції військово-промислового комплексу.
Президент наголосив на важливості забезпечення розвитку промислового потенціалу оборонного комплексу, а також розвитку та модернізації виробничих потужностей оборонних підприємств.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки наголосив, що при формуванні замовлення цього року мають бути враховані всі недоліки, що мали місце у 2016-му і висловив впевненість, що 81% державного оборонного замовлення буде профінансовано.