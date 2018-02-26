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Видатки на виплату пенсій переселенцям зменшились на 400 млн грн у 2017 році

Видатки на виплату пенсій переселенцям зменшились на 400 млн грн у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Видатки на виплату пенсій пенсіонерам з числа ВПО за 2017 рік склали 11,1 млрд грн, що на 0,4 млрд грн менше порівняно з 2016 роком, передає УНН з посиланням на звіт Пенсійного фонду України.

“Видатки на виплату пенсій пенсіонерам з числа ВПО за 2017 рік склали 11,1 млрд грн, що на 0,4 млрд грн менше порівняно з 2016 роком. Загалом, за період з серпня 2014 по грудень 2017 року включно пенсіонерам, які перемістились з непідконтрольних територій, виплачено 56,9 млрд грн”, — йдеться у документі.

Також зазначається, що упродовж 2017 року чисельність отримувачів пенсійних виплат із числа внутрішньо переміщених осіб стабілізувалась. На 1 січня 2017 року пенсії виплачувались 548,9 тис. таких пенсіонерів, а на 1 січня 2018 року їх кількість становила 516,1 тис. осіб.

“При цьому, точних даних про чисельність пенсіонерів, які перебувають на непідконтрольній території, зокрема, про померлих та тих, що виїхали в інші країни, немає”, — уточнили в ПФУ.

Нагадаємо, внутрішньо переміщеним особам в Україні надається щомісячна адреса допомога на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, держава гарантує переселенцям виплату соціальної допомоги та пенсій.

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