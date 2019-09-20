Видання “France Football” назвав ім’ям легенди “Динамо” приз кращому воротареві світу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Ім'ям легендарного футболіста московського "Динамо" Лева Яшина буде називатися новий приз найкращому голкіперу світу по версії видання "France Football", повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.
Вперше приз буде вручатися у нинішньому році, а список претендентів буде оголошений 21 жовтня у Франції. До списку увійдуть 10 найкращих воротарів світу за версією “France Football”. Сама церемонія нагородження пройде 2 грудня.
Примітно, що Яшин є єдиним воротарем в компанії таких зірок, як Гордон Бенкс, Пітер Шилтон, Пітер Шмейхель, Олівер Кан, Ікер Касільяс, Джанлуїджі Буффон, Мануель Нойєр, якому вдавалося виграти “Золотий м’яч”.
Зауважимо, що Яшин усю кар’єру провів у московському “Динамо”, брав участь в Олімпійських іграх (перемога 1956), чотирьох ЧС та вигравав чемпіонат Європи, є кращим воротар 20-го століття за версіями FIFA, “МФФІІС”, “World Soccer”, “France Football” і “Placar”.