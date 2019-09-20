Издание "France Football" назвал именем легенды "Динамо" приз лучшему вратарю мира
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Именем легендарного футболиста московского “Динамо” Льва Яшина будет называться новый приз лучшему голкиперу мира по версии издания “France Football”, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.
Впервые приз будет вручаться в нынешнем году, а список претендентов будет объявлено 21 октября во Франции. В список войдут 10 лучших вратарей мира по версии “France Football”. Сама церемония награждения пройдет 2 декабря.
Примечательно, что Яшин является единственным вратарем в компании таких звезд, как Гордон Бэнкс, Питер Шилтон, Питер Шмейхель, Оливер Кан, Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон, Мануэль Нойер, которому удавалось выиграть “Золотой мяч”.
Заметим, что Яшин всю карьеру провел в московском “Динамо”, участвовал в Олимпийских играх (победа 1956), четырех ЧМ и выигрывал чемпионат Европы, является лучшим вратарь 20-го века по версиям FIFA, “МФФИИС”, “World Soccer”, “France Football” и “Placar”.