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Віда попрощався з "Динамо"

Віда попрощався з "Динамо"

Київ • УНН

 • 25242 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Хорватський захисник київського "Динамо" Домагой Віда попрощався з київськими вболівальниками, передає кореспондент УНН.

"Спасибі всім, я вас буду пам'ятати у своєму серці. Спасибі", - сказав Віда.

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Нагадаємо, хорватський захисник не став продовжувати угоду з київським клубом, термін якої закінчується у грудні цього року.

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Також додамо, у жовтні Віда підписав попередній контракт з турецьким "Бешикташом" і січні 2018 розпочне свої виступи у турецькому клубі.

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