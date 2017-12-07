Віда попрощався з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Хорватський захисник київського "Динамо" Домагой Віда попрощався з київськими вболівальниками, передає кореспондент УНН.
"Спасибі всім, я вас буду пам'ятати у своєму серці. Спасибі", - сказав Віда.
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Нагадаємо, хорватський захисник не став продовжувати угоду з київським клубом, термін якої закінчується у грудні цього року.
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Також додамо, у жовтні Віда підписав попередній контракт з турецьким "Бешикташом" і січні 2018 розпочне свої виступи у турецькому клубі.