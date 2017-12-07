Вида попрощался с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Хорватский защитник киевского "Динамо" Домагой Вида попрощался с киевскими болельщиками, передает корреспондент УНН.
"Спасибо всем, я вас буду помнить в своем сердце. Спасибо", - сказал Вида.
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Напомним, хорватский защитник не стал продлевать соглашение с киевским клубом, срок которого истекает в декабре этого года.
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Также добавим, в октябре Вида подписал предварительный контракт с турецким "Бешикташем" и январе 2018 начнет свои выступления в турецком клубе.