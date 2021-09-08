Від заморозків до 23° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 8 вересня в Україні без опадів.

Температура вночі 4-9°, у східній частині 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 18-23° тепла, в Карпатах 13-16°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині без опадів. Температура вночі 5-9° тепла, вдень 20-23°.

Додамо

Сьогодні, 8 вересня, у світі відзначають Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День вибачень.