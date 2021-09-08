Від заморозків до 23° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Суха і прохолодна погода очікується сьогодні в Україні, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 8 вересня в Україні без опадів.
Температура вночі 4-9°, у східній частині 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 18-23° тепла, в Карпатах 13-16°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Температура вночі 5-9° тепла, вдень 20-23°.
Додамо
Сьогодні, 8 вересня, у світі відзначають Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День вибачень.