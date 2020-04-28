Від заморозків до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні у вівторок, 28 квітня, очікується суха погода, повітря вдень місцями прогріється до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, за даними синоптиків, в Україні 28 квітня без опадів.
Температура вночі 1-6° тепла, у північних, північно-східних областях та в Карпатах на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла, у західних та Одеській областях до 22°.
На Київщині 28 квітня також без опадів. Температура вночі 1-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 16-19° тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.