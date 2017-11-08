Від сурогатного алкоголю не застраховані навіть великі супермаркети - експерт

"Деякі ділки збирають пляшки, в гаражі все це виробництво працює, етикетку клепають, дешевше продають. Люди ведуться на те, що алкоголь дешевий, і купують ... Сурогатний алкоголь не може потрапляти на полиці супермаркетів, але навколо - люди: одному потрібні гроші, а іншому потрібна - совість. Хто, що, за що продає. Тут нічого не можна однозначно сказати", - сказала В.Попова.

Нагадаємо, столичні правоохоронці вилучили з обігу фальсифікованого алкоголю на 1,2 млн грн.

Так само нагадаємо, що держава втрачає до 20 млн грн щодня через нелегальний ринок алкоголю.

За даними ДФС, вітчизняний ринок переповнений фальсифікатом, який умовно можна розділити на три категорії: дешевий алкоголь в паках, доступний алкоголь у скляній тарі і "елітний алкоголь".

Додамо, що, за оцінками експертів, найбільш захищеною від підробок є горілка бренду Medoff.