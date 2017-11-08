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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 7160 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 36519 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 64780 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83809 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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От суррогатного алкоголя не застрахованы даже крупные супермаркеты – эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. От суррогатного алкоголя сегодня никто не застрахован. На полках крупных супермаркетов его быть не должно, однако, бывает всякое, ведь во всех процессах ключевую роль играет человеческий фактор. Об этом в эфире радиостанции “Голос Столицы” заявила глава специальной дегустационной комиссии ассоциации “Укрводка” Валентина Попова, сообщает УНН.

“Некие дельцы собирают бутылки, в гараже все это производство работает, этикетку клепают, дешевле продают. Люди ведутся на то, что алкоголь дешевый, и покупают... Суррогатный алкоголь не может попадать на полки супермаркетов, но кругом — люди: одному нужны деньги, а другому нужна — совесть. Кто, что, за что продает. Тут ничего нельзя однозначно сказать”, — сказала В.Попова.

Напомним, столичные правоохранители изъяли из оборота фальсифицированного алкоголя на 1,2 млн грн.

Так же напомним, что государство теряет до 20 млн грн ежедневно из-за нелегального рынка алкоголя.

По данным ДФС, отечественный рынок переполнен фальсификатом, который условно можно разделить на три категории: дешевый алкоголь в паках, доступный алкоголь в стеклянной таре и “элитный алкоголь”.

Добавим, что, по оценкам экспертов, наиболее защищенной от подделок является водка бренда Medoff. 

Украинские Национальные Новости

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