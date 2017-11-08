От суррогатного алкоголя не застрахованы даже крупные супермаркеты – эксперт

“Некие дельцы собирают бутылки, в гараже все это производство работает, этикетку клепают, дешевле продают. Люди ведутся на то, что алкоголь дешевый, и покупают... Суррогатный алкоголь не может попадать на полки супермаркетов, но кругом — люди: одному нужны деньги, а другому нужна — совесть. Кто, что, за что продает. Тут ничего нельзя однозначно сказать”, — сказала В.Попова.

Напомним, столичные правоохранители изъяли из оборота фальсифицированного алкоголя на 1,2 млн грн.

Так же напомним, что государство теряет до 20 млн грн ежедневно из-за нелегального рынка алкоголя.

По данным ДФС, отечественный рынок переполнен фальсификатом, который условно можно разделить на три категории: дешевый алкоголь в паках, доступный алкоголь в стеклянной таре и “элитный алкоголь”.

Добавим, что, по оценкам экспертов, наиболее защищенной от подделок является водка бренда Medoff.