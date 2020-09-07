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Від початку року в Україні з’явилось 27 нових професій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. До Класифікатора професій у 2020 році внесли 27 нових назв професій. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Від початку року в Україні з’явилось 27 нових професій

Зараз, за інформацією міністерства, класифікатор професій включає 9 053 позиції. Чергова зміна - №9 - до Національного класифікатора була затверджена наказом Міністерства економіки від 18 серпня 2020 року.

“Зміною №9: змінено 5 назв класифікаційних (професійних) угруповань сфери освіти; змінено 34 назви професії (без зміни коду)... Внесено 27 позицій назв професій”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що у 2020 році уніфікували 5 застарілих назв професій друкарок. Їх привели до єдиної назви “Офісний службовець (друкування)”.

Вказано, що за пропозицією МОЗ у новій редакції були враховані зміни, що відбуваються у сфері охорони здоров’я:

  • враховані норми Прикінцевих положень ЗУ “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків” - доповнені 20 назв професій медичного спрямування словами “брат медичний”, “акушер”, “санітар”;
  • внесені 7 нових назв професій: 4 позиції спеціальностей лікарів-кардіологів, професії з напряму діяльності громадського здоров’я “Фахівець з довкілля та здоров’я” та “Фахівець з громадського здоров’я”, а також “Експерт з оцінки медичних технологій”.

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Повідомляється, що також у 2020 році за пропозицією Мінсоцполітики внесли професію “Соціальний менеджер”, а за пропозицією Міненерго - “Уповноважена особа з питань відповідності (енергетика)”. Також за пропозицією Торгово-промислової палати внесли “Експерта із торговельно-економічних операцій”, а за пропозицією ДП “Антонов” - “Директора (за напрямком діяльності)”.

Вказано, що внести нові професії до Класифікатора можуть міністерства, інші органи центральної виконавчої влади, всеукраїнські та галузеві об’єднання організацій роботодавців і суб’єкти господарювання. Разом з пропозиціями подаються описи нових назв професій.

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Також повідомляється, що у 2019 році були змінені назви двох професійних угруповань, а також змінені 18 назв професій без зміни коду. Були скасовані 5 застарілих назв, наприклад, “Завідувач машинописного бюро”, і внесено 27 назв професій, таких, як “Лікар-хірург пластичний”, “Андрагог”, “Фахівець з діяльності професійних спілок”, “Консультант державного нотаріального архіву”, “Консультант державної нотаріальної контори” тощо. Тоді кількість назв робіт у Класифікаторі професій складала 9035 позицій.

Нагадаємо, в Україні у 2019 році було близько 9 тис. професій.

Також повідомлялось, що у медичних професій з’являться "чоловічі" назви, що реалізували в новій Зміні до Класифікатора професій.

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