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С начала года в Украине появилось 27 новых профессий

Киев • УНН

 • 51503 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Классификатор профессий в 2020 году внесли 27 новых названий профессий. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

С начала года в Украине появилось 27 новых профессий

На данный момент, по информации министерства, классификатор профессий включает 9053 позиции. Очередное изменение - №9 - в Национальный классификатор было утверждено приказом Министерства экономики от 18 августа 2020 года.

"Изменением №9: изменены 5 названий классификационных (профессиональных) группировок сферы образования; изменено 34 названия профессии (без изменения кода)... Внесены 27 позиций названий профессий", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что в 2020 году унифицировали 5 устаревших названий профессий машинисток. Их привели к единому названию "Офисный служащий (печать)".

Указано, что по предложению Минздрава в новой редакции были учтены изменения, происходящие в сфере здравоохранения:

  • учтены нормы Заключительных положений ЗУ "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" - дополнены 20 названий профессий медицинского направления словами "брат медицинский", "акушер", "санитар";
  • внесены 7 новых названий профессий: 4 позиции специальностей врачей-кардиологов, профессии по направлению деятельности общественного здоровья "Специалист по окружающей среде и здоровью" и "Специалист по общественному здоровью", а также "Эксперт по оценке медицинских технологий".

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Сообщается, что также в 2020 году по предложению Минсоцполитики внесли профессию "Социальный менеджер", а по предложению Минэнерго - "Уполномоченное лицо по вопросам соответствия (энергетика)". Также по предложению Торгово-промышленной палаты внесли "Эксперта по торгово-экономическим операциям", а по предложению ГП "Антонов" - "Директора (по направлению деятельности)".

Указано, что внести новые профессии в Классификатор могут министерства, другие органы центральной исполнительной власти, всеукраинские и отраслевые объединения организаций работодателей и субъекты хозяйствования. Вместе с предложениями подаются описания новых названий профессий.

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Также сообщается, что в 2019 году были изменены названия двух профессиональных групп, а также изменены 18 названий профессий без изменения кода. Были отменены 5 устаревших названий, например, "Заведующий машинописного бюро", и внесено 27 названий профессий, таких, как "Врач-хирург пластический", "Андрагог", "Специалист по деятельности профессиональных союзов", "Консультант государственного нотариального архива", "Консультант государственной нотариальной конторы" и другие. Тогда количество названий в Классификаторе профессий составляло 9035 позиций.

Напомним, в Украине в 2019 году было около 9 тыс. профессий.

Также сообщалось, что у медицинских профессий появятся "мужские" названия в новых изменениях в Классификатор профессий.

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