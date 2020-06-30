Від початку року пенсіонери з числа ВПО отримали близько 17 млрд грн пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У період з січня по травень в середньому 637 тис. пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб отримали пенсії у розмірі близько 17 млрд грн. Про це повідомили у Пенсійному фонді України у відповідь на запит УНН.
“Інформація щодо пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб, яким проведена виплата пенсій у 2020 році та сума виплачених пенсій зазначеним особам за оперативними даними”, — йдеться у відповіді на запит.
Вказано, що:
— У січні 2020 року 632,4 тис. пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб отримали 3 млрд грн;
— У лютому 2020 року 634,9 тис. пенсіонерів з числа ВПО отримали 3 млрд грн;
— У березні 2020 року 637,9 тис. пенсіонерів з числа ВПО отримали 3 млрд грн;
— У квітні 2020 року 641,1 тис. пенсіонерів з числа ВПО отримали 3,5 млрд грн;
— У травні 2020 року 640,8 тис. пенсіонерів з числа ВПО отримали 3,3 млрд грн.
Нагадаємо, у червні вже виплатили пенсій на майже 38 млрд грн.
Також нагадаємо, Мінфін передбачає продовження індексації пенсій у наступному році.