Від паводків в Росії постраждало майже 25 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Понад 24 тисяч людей постраждали в результаті паводків в чотирьох регіонах Далекого Сходу Росії, повідомила у вівторок, 10 серпня, пресслужба повпреда президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнева, передає УНН.
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Згідно актуальним даним, в зону підтоплення в Амурській області, Забайкальському і Хабаровському краях і Єврейської автономної області потрапили 145 населених пунктів, 56 муніципальних утворень, більше 3000 житлових будинків, пошкоджено майже 1000 км автомобільних доріг, 102 моста, сім ділянок залізничного полотна.
Також повідомляється, що понад 80 відсотків постраждалих від повені людей отримали одноразову виплату до 10 тисяч рублів (близько 3,6 тис. гривень). Тим, хто в результаті стихійного лиха втратив майно, виплатять компенсацію в 50 тисяч рублів (близько приблизно 18 тис. грн), тим, хто позбувся житла, — 100 тисяч рублів (близько 36 тис. гривень).
Нагадаємо
Щонайменше 357 сіл у штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії були затоплені паводковими водами через проливні дощі.