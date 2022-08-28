Від нічного ворожого удару в Запоріжжі постраждало 9 багатоповерхових та десятки приватних будинків - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Від нічного ворожого удару в Запоріжжі постраждало 9 багатоповерхових та десятки приватних будинків. Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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В багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах.
Також пошкоджень зазнали й 40 приватних будинків. Два з них зруйновані повністю.
Міські комунальники вже встановили рівень пошкоджень та видали мешканцям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань. Завтра у будівлях розпочнуться відновлювальні роботи.
Посадовець закликав запоріжців не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу.
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