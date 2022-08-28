От ночного вражеского удара в Запорожье пострадали 9 многоэтажных и десятки частных домов - ОВА

Детали

В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках.

Также повреждения получили и 40 частных домов. Два из них полностью разрушены.

Городские коммунальщики уже установили уровень повреждений и выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений. Завтра в постройках начнутся восстановительные работы.

Чиновник призвал запорожцев не пренебрегать извещениями о воздушной тревоге.

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