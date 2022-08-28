От ночного вражеского удара в Запорожье пострадали 9 многоэтажных и десятки частных домов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. От ночного вражеского удара в Запорожье пострадали 9 многоэтажных и десятки частных домов. Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.
Детали
В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках.
Также повреждения получили и 40 частных домов. Два из них полностью разрушены.
Городские коммунальщики уже установили уровень повреждений и выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений. Завтра в постройках начнутся восстановительные работы.
Чиновник призвал запорожцев не пренебрегать извещениями о воздушной тревоге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночью враг ударил по Запорожью и Орехову: двое раненых