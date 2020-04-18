Від коронавірусу помер голова адміністрації президента Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Від наслідків інфікування коронавірусом помер голова президентської адміністрації Нігерії Абба Кіярі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
"Глава адміністрації президента Нігерії помер в п'ятницю від COVID-19", - цитує видання зроблену у суботу заяву адміністрації президента країни.
Йдеться про Аббу Кіярі. Як зазначає видання, у нього були проблеми зі здоров'ям, включаючи діабет. Його вік офіційно не розголошується, хоча два помічники президента заявили, що йому 70 років. Видання вказує, що про інфікування Кіярі коронавірусом повідомлялося 24 березня.
"У померлого був позитивний результат на COVID-19, і він отримував лікування. Але він помер в п'ятницю, 17 квітня 2020 року", - заявив офіційний представник президента Гарба Шеху.
Як зазначає "Центр дослідження Африки" у Facebook, Кіярі входив до найближчого оточення діючого президента Нігерії Мухамаду Бухарі, якому самому 77 років, що створює вірогідну загрозу його життю. Позитивні тести на вірус мали губернатори штатів Кадуна, Баучі, Ойо, в той же час губернатори Баучі та Ойо одужали.
Указом президента в Нігерії карантин було введено 30 березня терміном на два тижні. Втім, його подовжили ще на 14 днів з 13 квітня. Жителі великих міст повинні перебувати вдома. Діють обмеження щодо використання транспорту, підприємства та офіси фірм на локдауні, працюють лише продуктові магазини та аптеки.
Також запроваджено комендантську годину. Як зазначає Центр дослідження Африки, через її порушення силовики країни вже вбили 18 громадян. Це більше, ніж кількість померлих від коронавірусу, бо його жертвами стали станом на 17 квітня - 12 осіб. Перший випадок COVID-19 був виявлений 27 лютого в Лагосі (21 млн жителів).