Від коронавірусної інфекції у світі одужало вже 70 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 123 630 825 людей, з них одужало 70 097 122 осіб. Кількість померлих зросла до 2 722 431.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 867 415), Бразилія (12 047 526), Індія (11 646 081), Росія (4 416 226), Франція (4 358 910), Велика Британія (4 315 602), Італія (3 390 181) та Іспанія (3 228 803).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (542 888), Бразилії (295 425) та Мексиці (198 239).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 604 183. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 554 256 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 30 098 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.