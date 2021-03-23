От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 70 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По состоянию на утро вторника в мире от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели уже более 70 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 123 630 825 человек, из них выздоровели 70 097 122 человек. Количество умерших возросло до 2 722 431.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 867 415), Бразилия (12 047 526), Индия (11 646 081), Россия (4 416 226), Франция (4 358 910), Великобритания (4 315 602), Италия (3 390 181) и Испания (3 228 803).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (542 888), Бразилии (295 425) и Мексике (198 239).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 604 183. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 554 256 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 30 098 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.